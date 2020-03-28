Окупанти 12 разів порушили "тишу", під Миронівським гатили зі 120 калібру

Протягом минулої доби, 27 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Талаківки ворог випустив шість мін з 82-мм міномета, а також використав станковий протитанковий гранатомет;

по оборонцях Павлополя вівся вогонь із міномета калібру 82 мм (три міни), автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

неподалік Водяного було здійснено обстріл з протитанкового ракетного комплексу;

поблизу Богданівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

два обстріли зафіксовано у районі населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Старогнатівки – з автоматичного станкового гранатомета.

Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили всі збройні провокації противника.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог п’ять раз обстріляв позиції українських захисників:

два обстріли поруч із населеним пунктом Миронівський - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Південного - з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Луганського - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Троїцького - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На всі ворожі обстріли військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів, зазначають у штабі ООС.

27 березня втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вчинили два обстріли позицій українських захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Красногорівки ворог застосував 120-мм міномет, а поблизу Опитного – автоматичний станковий гранатомет.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, наголошується в повідомленні.

Фото: ООС