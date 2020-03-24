Окупанти обстріляли сили ООС під Красногорівкою, Березовим та Новоолександрівкою

Окупанти обстріляли сили ООС під Красногорівкою, Березовим та Новоолександрівкою

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомили в Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. На Донецькому напрямку, одразу після опівночі противник здійснив 6 пострілів зі станкого протитанкового гранатомету по позиціях Об’єднаних поблизу Красногорівки. Також зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл позицій Об’єднаних сил в районі Березового", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, на Луганському напрямку противник випустив 4 міни 82-го калібру по українських позиціях поруч з населеним пунктом Новоолександрівка.

За інформацією пресслужби, від початку доби бойових втрат серед українських захисників в результаті обстрілів немає.

Фото: ООС

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