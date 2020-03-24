Окупанти обстріляли сили ООС під Красногорівкою, Березовим та Новоолександрівкою

Російські окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомили в Міноборони.

"Від початку поточної доби станом на 12.00 збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. На Донецькому напрямку, одразу після опівночі противник здійснив 6 пострілів зі станкого протитанкового гранатомету по позиціях Об’єднаних поблизу Красногорівки. Також зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл позицій Об’єднаних сил в районі Березового", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Луганському напрямку противник випустив 4 міни 82-го калібру по українських позиціях поруч з населеним пунктом Новоолександрівка.

За інформацією пресслужби, від початку доби бойових втрат серед українських захисників в результаті обстрілів немає.

Фото: ООС