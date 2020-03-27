Окупанти зривають "тишу" із заборонених мінометів і ракетних комплексів

З початку доби російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема й із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Талаківки бойовики випустили 6 мін з 82-мм міномета, а також використали станковий протитанковий гранатомет; по оборонцях Павлополя вели вогонь із міномета такого самого калібру (випустили 3 міни), автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

За інформацією пресцентру, неподалік Водяного окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс, а поблизу Пісків зафіксовано обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" були обстріляні позиції ОС неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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"Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, вчасно та ефективно припинили провокації збройних формувань Російської Федерації. Сьогодні, 27 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - поінформували у пресцентрі.

Фото: ООС