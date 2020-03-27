В районі ООС створили резерви масок, костюмів біозахисту, респіраторів та рукавичок

У районі проведення Операції об’єднаних сил створені резерви медичних масок, костюмів біозахисту, респіраторів та рукавичок.

Про це заявив начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил ЗСУ підполковник медичної служби Сергій Моргун, повідомляє пресслужба Міноборони.

«У районі проведення Операції об’єднаних сил виконують завдання за призначенням наші військові мобільні госпіталі. Медичні підрозділи повністю забезпечені штатним табельним оснащенням, необхідним медичній службі. Також створені резерви медичного майна: запас масок — близько 40 тисяч штук, 40 тисяч рукавичок, 200 костюмів біозахисту, майже 10 тисяч респіраторів, — зазначив офіцер.

На цей час в Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних, 4 людини одужали.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.