У морі випробовують десантно-штурмові катери "Кентавр"

ЗСУ проводять ходові швартові випробування двох десантно-штурмових катерів типу "Кентавр", збудованих торік для потреб ВМС України.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"На цьому етапі ходових випробувань десантно-штурмові катери перевіряли стрільбу авіаційних реактивних систем залпового вогню з некерованою ракетою С-8. Для використання в морі установки були модифіковані, щоб дати змогу оператору утримувати ціль при хвилюванні моря. Не зважаючи на шторм 2-3 бали, ракети вразили берегову ціль на відстані декілька кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Броньовані десантно-штурмові катери, озброєні чотирма десятками ракет кожний, здатні розганятися до 30 вузлів, провівши дальній та ближній залпи, швидко наблизитись до берега та висадити штурмову групу кількістю до 36 осіб.

Такі характеристики влаштовують Командування ВМС і є гідною відповіддю застарілим великим десантникам ЧФ РФ, які набагато повільніші та вже давно вичерпали свій ресурс.

Перші два катери типу "Кентавр" стануть до лав військового флоту вже найближчим часом. Третій такий катер перебуває на стадії будівництва.

Фото з сайту Міноборони