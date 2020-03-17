При Міноборони розгорнули центр координації влади з військовими

Відсьогодні при Міністерстві оборони України розпочинає роботу оперативна група Центру координації та взаємодії державних органів влади з військовим командуванням.

Про це під час короткої наради з керівниками структурних підрозділів Міноборони та Генштабу розповів перший заступник міністра оборони Іван Руснак, повідомляється на сайті Міноборони.

"За рішенням Міністра оборони щодо забезпечення функціонування Міністерства оборони України в умовах введення карантину на загальнонаціональному рівні, з метою запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19, підписане доручення щодо початку роботи оперативної групи Центру координації та взаємодії державних органів влади з військовим командуванням при Міноборони України. Ця координаційна структура розпочне роботу сьогодні", - наголосив Руснак.

При Міноборони розгорнули центр координації влади з військовим командуванням / Фото: Міністерство оборони України

За його словами, призначення групи — організувати взаємодію з силовим блоком та збирати інформацію щодо стану виконання заходів та ситуації у військах, військових вишах, наших організаціях щодо запобігання поширенню коронавірусу, й оперативно інформувати міністра оборони та начальника Генерального штабу.

Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони та Командуванню медичних сил Збройних Сил України доручено визначити осіб до чергових змін. Оперативним черговим Центру визначено організувати збір інформації про стан справ щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та залучення Збройних Сил України від відповідних чергових служб Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Секретаріату Кабінету Міністрів України та Апарату Ради національної безпеки та оборони України.

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"Ми маємо максимально інформувати особовий склад про поточну обстановку. Командири та начальники мають проводити активну роз’яснювальну роботу на місцях. При цьому, треба розрізняти фейки та офіційні повідомлення" — зазначив перший заступник міністра оборони.