Держдеп про напад в районі Пісків: Російська агресія в Україні має припинитися

Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Морган Ортагус, поширеній на офіційній Twitter-сторінці.

"Російська агресія в Україні повинна припинитися. Ми продовжимо змушувати Росію розплачуватися за це, допоки вона не почне поважати суверенітет й територіальну цілісність України", - наголосила офіційний представник Державного департаменту США.

До своєї заяви вона також додала допис про вбитих та поранених українських бійців в районі населеного пункту Піски.

Russian aggression in Ukraine must stop. We will continue to impose costs until Russia respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. https://t.co/tcODruDJ5j