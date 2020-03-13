Держдеп про напад в районі Пісків: Російська агресія в Україні має припинитися

Державний департамент США наголосив на необхідності негайного припинення обстрілів з боку російських сил на Донбасі, пригрозивши Москві продовженням міжнародного тиску на неї через агресію проти України.

Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Морган Ортагус, поширеній на офіційній Twitter-сторінці.

"Російська агресія в Україні повинна припинитися. Ми продовжимо змушувати Росію розплачуватися за це, допоки вона не почне поважати суверенітет й територіальну цілісність України", - наголосила офіційний представник Державного департаменту США.

До своєї заяви вона також додала допис про вбитих та поранених українських бійців в районі населеного пункту Піски.

Russian aggression in Ukraine must stop. We will continue to impose costs until Russia respects Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. https://t.co/tcODruDJ5j — Morgan Ortagus (@statedeptspox) March 12, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Поранення різного ступеня тяжкості зазнали дев'ятеро військових.