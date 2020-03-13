Держдеп про напад в районі Пісків: Російська агресія в Україні має припинитися

Держдеп про напад в районі Пісків: Російська агресія в Україні має припинитися

Укрінформ
Державний департамент США наголосив на необхідності негайного припинення обстрілів з боку російських сил на Донбасі, пригрозивши Москві продовженням міжнародного тиску на неї через агресію проти України.

Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Морган Ортагус, поширеній на офіційній Twitter-сторінці.

"Російська агресія в Україні повинна припинитися. Ми продовжимо змушувати Росію розплачуватися за це, допоки вона не почне поважати суверенітет й територіальну цілісність України", - наголосила офіційний представник Державного департаменту США.

До своєї заяви вона також додала допис про вбитих та поранених українських бійців в районі населеного пункту Піски.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

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Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Поранення різного ступеня тяжкості зазнали дев'ятеро військових.

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