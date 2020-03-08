Окупанти 6 разів за добу порушили "тишу" - обійшлося без поранень та втрат

Учора збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, вночі ж російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"7 березня противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли", - йдеться у повідомленні.

Відтак три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме поруч з Красногорівкою, поблизу Мар’їнки та неподалік Широкиного.

Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли наших позицій: поблизу населеного пункту Зайцеве, неподалік Луганського та поруч з Новотошківським.

Вчора, 07 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. За поточну добу втрат також немає.

Як раніше повідомляло агентство, учора снайпери бойовиків поранили мирного жителя поблизу Мар'їнки. У штабі ООС кажуть, що активність ворожих снайперів біля цього населеного пункту невипадкова - туди полюбляють заїжджати з РФ випускники снайперської школи. Поблизу Мар'їнки вони складають свої іспити й відточують стрілецькі навички.