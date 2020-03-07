Окупанти обстріляли із 82-мм мінометів позиції ЗСУ під Зайцевим

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Зайцевого з мінометів, застосування яких заборонено Мінськими угодами.

Про це повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу у суботу, 7 березня.

“Наші оборонці населеного пункту Зайцеве зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм. Також окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецького озброєння”, - зазначив Гуцуляк.

За його словами, українські військові дали адекватну відповідь черговими вогневими засобами, не порушуючи Мінських угод.

Бойових втрат унаслідок ворожого обстрілу немає, поінформував речник МОУ.

Фото: ООС