Окупанти обстріляли із 82-мм мінометів позиції ЗСУ під Зайцевим
Укрінформ
Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Зайцевого з мінометів, застосування яких заборонено Мінськими угодами.
Про це повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу у суботу, 7 березня.
“Наші оборонці населеного пункту Зайцеве зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 82 мм. Також окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецького озброєння”, - зазначив Гуцуляк.
За його словами, українські військові дали адекватну відповідь черговими вогневими засобами, не порушуючи Мінських угод.
Бойових втрат унаслідок ворожого обстрілу немає, поінформував речник МОУ.
Фото: ООС