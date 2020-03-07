Доба в ООС: Окупанти 5 разів порушили "тишу", є загиблий та поранені

Шостого березня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - двічі поруч з Авдіївкою та два рази поблизу Пісок.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстрілів наших позицій неподалік населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 6 мін, 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Вчора, 06 березня, внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення", - додали у штабі ООС.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.