Штаб ООС спростовує фейк про повернення ЗСУ на ділянку розведення біля Петрівського

Інформація, розповсюджена російськими пропагандистськими ЗМІ, про нібито повернення українських підрозділів на ділянку розведення у районі Богданівка-Петрівське не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

"У інформаційно-пропагандистських ЗМІ, які в ручному режимі управляються з кремля, спостерігаються спроби розповсюдити чергову фейкову інформацію про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил та засобів № 3 в районі Богданівка-Петрівське, зайняття нашими захисниками нових рубежів та облаштування позицій. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Всі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях в повній готовності до будь-яких дій противника", - зазначається у повідомленні.

У пресцентрі нагадали, що 5 березня спостерігачами української сторони СЦКК зафіксовано черговий провокаційний обстріл ділянки розведення зі стрілецької зброї з позицій збройних формувань РФ у районі населеного пункту Вікторівка. "Зазначеними діями російські окупанти ще раз зухвало підтверджують своє небажання припинити збройний конфлікт, а навпаки створюють провокації задля загострення ситуації на лінії зіткнення", - повідомляють у штабі.

Командування Об’єднаних сил закликало представників ЗМІ України відповідально та критично ставитись до інформації, яку розповсюджують пропагандистські мас-медіа країни-агресора.