Штаб ООС спростовує фейк про повернення ЗСУ на ділянку розведення біля Петрівського

Штаб ООС спростовує фейк про повернення ЗСУ на ділянку розведення біля Петрівського

Укрінформ
Інформація, розповсюджена російськими пропагандистськими ЗМІ, про нібито повернення українських підрозділів на ділянку розведення у районі Богданівка-Петрівське не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

"У інформаційно-пропагандистських ЗМІ, які в ручному режимі управляються з кремля, спостерігаються спроби розповсюдити чергову фейкову інформацію про нібито повернення підрозділів ООС на ділянку розведення сил та засобів № 3 в районі Богданівка-Петрівське, зайняття нашими захисниками нових рубежів та облаштування позицій. Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Всі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях в повній готовності до будь-яких дій противника", - зазначається у повідомленні.

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У пресцентрі нагадали, що 5 березня спостерігачами української сторони СЦКК зафіксовано черговий провокаційний обстріл ділянки розведення зі стрілецької зброї з позицій збройних формувань РФ у районі населеного пункту Вікторівка. "Зазначеними діями російські окупанти ще раз зухвало підтверджують своє небажання припинити збройний конфлікт, а навпаки створюють провокації задля загострення ситуації на лінії зіткнення", - повідомляють у штабі.

Командування Об’єднаних сил закликало представників ЗМІ України відповідально та критично ставитись до інформації, яку розповсюджують пропагандистські мас-медіа країни-агресора.

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