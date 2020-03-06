Окупанти обстріляли захисників Зайцевого, втрат немає

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Зайцевого з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь один раз — після 6-ї години ранку з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Зайцевого, що на Луганському напрямку. Станом на 12.00 інформації про втрати з нашого боку немає", - повідомив речник.

Фото: ООС