Відсьогодні на пунктах пропуску на Донбасі діють тимчасові обмеження

У зв’язку з поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на ГРВІ, збудником яких, імовірно, є коронавірус, у КПВВ з тимчасово окупованих територій з 7:00 7 березня 2020 року вводяться тимчасові обмеження.

Про це нагадує Урядовий портал.

“Усі особи, які перетинатимуть лінію розмежування через КПВВ, будуть проходити процедуру огляду та температурного сканування і в разі виявлення ознак, схожих на симптоми цього захворювання, до таких осіб будуть застосовані обмежувальні заходи, що спрямовані на захист їх здоров‘я та недопущення занесення інфекції на територію України”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, громадян України, які мають реєстрацію на підконтрольній уряду України території, у разі підозри на ураження коронавірусною інфекцією будуть доставляти до визначеного спеціалізованого лікувального закладу. Для цього на кожному КПВВ чергує обладнана машина “швидкої допомоги” з підготовленим медичним персоналом.

У разі виявлення ознак захворювання в осіб, які слідують з тимчасово окупованих територій та не мають реєстрації на території, підконтрольній уряду України, таким особам не буде наданий дозвіл на прохід (проїзд) через КПВВ.

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Громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території, командування Об’єднаних сил закликає без крайньої потреби не відвідувати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

Повідомляється, що російсько-окупаційні адміністрації в разі погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях не зможуть взяти її під контроль через гостру нестачу кваліфікованого медичного персоналу та спеціалізованого обладнання і медикаментів.

Фото: МВС