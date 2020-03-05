ОБСЄ зафіксувала “Гради”, танки та гаубиці на окупованому Донбасі

Збройні формування РФ продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи озброєння як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 4 березня 2020 року оприлюднена інформація, що 2 березня БПЛА малого радіусу дії на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував 20 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) біля населеного пункту Краснолуцький, 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ, 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) на території об’єкту на південний захід від населеного пункту Садовий. 3 березня патруль Місії зафіксував 6 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм), що рухалися в південному напрямку дорогою на південний захід від населеного пункту Іванівка Луганської області. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, 2 березня БПЛА малого радіуса дії зафіксував 11 танків (Т-64Б/Т-64БМ – 8 од., Т-72 – 3 од.), 10 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) та 12 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба»,122 мм) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ, а 3 березня патруль Місії зафіксував 2 танка (Т-72) на полігоні біля населеного пункту Круглик. Наголошується, що зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Українська сторона СЦКК зазначає, що своїми діями на збройні формування РФ вперто демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей, що свідчить про їх байдуже ставлення до потреб мирного населення по обидва боки лінії зіткнення.

Фото: facebook.com/oscesmm