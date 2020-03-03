ОБСЄ зафіксувала 18 танків за межами місць зберігання

Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ продовжують порушувати Мінські домовленості, розміщуючи військову техніку за межами виділених місць зберігання озброєння.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

"У звіті СММ ОБСЄ від 2 березня 2020 року оприлюднена інформація, що 27 лютого за допомогою повітряного спостереження СММ зафіксувала 18 танків (невстановленого типу) на полігоні в районі населеного пункту Круглик (31 км на південний захід від Луганська)", - йдеться у повідомленні.

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Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування РФ вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей.