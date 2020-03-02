У Донецьку примусово забирають житло - для розміщення російських найманців

У Донецьку окупаційні адміністрації заселяють російських найманців у порожні будинки, тимчасово залишені українськими громадянами.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“У Донецьку з аргументацією «для потреб мобілізації» у громадян примусово вилучають об’єкти нерухомого майна для розміщення «підрозділів силових структур». Значної матеріальної шкоди місцевому населенню завдають і російські найманці, які у лютому прибули для ротації підрозділів з’єднань і частин 1 АК. Вони самовільно зайняли тимчасово незаселені будинки місцевих жителів, псують їх приватне майно, у тому числі мають місце непоодинокі випадки обстрілів особистого автотранспорту”, - поінформував речник.

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Праута наголосив, що російські окупаційні адміністрації при цьому не вживають жодних заходів для припинення зазначених злочинних дій.