Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Оріховим і Красногорівкою

Російсько-окупаційні війська від початку доби обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Оріхове, Красногорівка та Мар'їнка.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“З 9-ї години ранку окупанти за 35 хвилин випустили п'ять мін 120-го калібру та вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета по опорних пунктах наших військ біля населеного пункту Оріхове, що на Луганському напрямку. Три міни такого ж калібру розірвалися після 7-ї ранку на позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Красногорівки, що на Донецькому напрямку”, - повідомив речник.

Ще один обстріл, за словами Праути, зафіксовано на підступах до населеного пункту Мар’їнка, захисників якого противник обстріляв зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За інформацією Праути, втрат з боку українських захисників станом на 12.30 немає.

Фото: ООС