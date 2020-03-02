Окупанти накрили мінометним вогнем позиції ЗСУ під Оріховим і Красногорівкою
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
“З 9-ї години ранку окупанти за 35 хвилин випустили п'ять мін 120-го калібру та вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета по опорних пунктах наших військ біля населеного пункту Оріхове, що на Луганському напрямку. Три міни такого ж калібру розірвалися після 7-ї ранку на позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Красногорівки, що на Донецькому напрямку”, - повідомив речник.
Ще один обстріл, за словами Праути, зафіксовано на підступах до населеного пункту Мар’їнка, захисників якого противник обстріляв зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За інформацією Праути, втрат з боку українських захисників станом на 12.30 немає.
Фото: ООС