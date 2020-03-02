Стало відоме ім’я бійця, загиблого на Донбасі 1 березня

У неділю, 1 березня, в районі проведення Операції об’єднаних сил загинув військовослужбовець 46 окремої десантно-штурмової бригади сержант Сергій Руських.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба 46-тої окремої десантно-штурмової бригади.

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні (1 березня - ред.) в районі проведення Операції об’єднаних сил загинув військовослужбовець 46 окремої десантно-штурмової бригади сержант Руських", - йдеться у повідомленні.

Сергій Руських родом з Маріуполя, боронив рідний Донбас з 2018 року. Вдома на нього чекали батьки, дружина та маленька дитина.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п’ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення та ще два отримали бойове ураження.