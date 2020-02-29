Очільник Міноборони нагородив відзнаками українських морських спецпризначенців

Під час робочої поїздки до Миколаївського гарнізону Міністр оборони України Андрій Загороднюк відвідав 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого та нагородив військовослужбовців підрозділу відомчими відзнаками.

Про це йдеться у дописі глави Міноборони на його сторінці у Facebook.

"Мав змогу особисто пересвідчитися у бойовій готовності воїнів, у чиїх руках сьогодні, без перебільшення, безпека українських морських кордонів та захист від можливих диверсій з боку противника... Було надзвичайно приємно нагородити наших захисників відомчими відзнаками, подякувати за професійну службу та потиснути руку кожному з них", - написав Загороднюк.

Він також поспілкувався з командиром та бійцями Центру, оглянув інфраструктуру, озброєння і техніку морського спецпідрозділу.

"Разом з особовим складом віддали шану полеглим воїнам спеціального призначення та водолазам-розвідникам", - додав міністр.

Загороднюк нагородив відзнаками українських морських спецпризначенців / Фото: facebook.com/andriy.zagorodnyuk

Вітаючи нагороджений особовий склад Міністр подякував бійцям за сумлінну службу у захисті Українських морських кордонів та повідомив про плани Міністерства продовжувати розвиток Сил спеціальних операцій, зокрема їх морської компоненти.

"Ворог все ще намагається не допустити всебічного розвитку України як європейської держави, стоїть на заваді вступу нашої країни до НАТО та всіляко дестабілізує ситуацію. Агресивні дії Росії в Азово-Чорноморському регіоні яскраво свідчать про це. Тому саме ви, бійці морського спецназу, перебуваєте сьогодні на передньому краї, аби завадити ворогу реалізувати свої плани та порушити безпекову ситуацію в регіоні", — зазначив Андрій Загороднюк, звертаючись до військовослужбовців 73-го морського центру спецоперацій.