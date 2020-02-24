Окупанти на Донбасі обладнують нові вогневі позиції для артилерії — розвідка

Російсько-окупаційні війська збільшили інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів на окупованому Донбасі та обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Командування російських окупаційних військ нарощує підготовку з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК до активізації бойових дій. Зокрема, протягом минулого тижня противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання питань завдання ударів по уточнених цілях у глибині оборони Об’єднаних сил та вогневої підтримки його передових підрозділів в умовах загострення обстановки”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, російські окупанти обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій.