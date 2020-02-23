ОБСЄ зафіксувала майже 200 вибухів на Донеччині та вдвічі менше на Луганщині

СММ ОБСЄ зафіксувала у п’ятницю збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, зафіксувавши 195 вибухів, ще 95 вибухів задокументували на Луганщині.

Про це повідомляється в опублікованому 22 лютого звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (195), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (90 вибухів)", - йдеться у звіті.

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Дві третини порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в районах на південний схід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також у районах на північ і північно-північний схід від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

"У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (95), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (27 вибухів)", - повідомили у Місії.

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Як і протягом попереднього звітного періоду, понад половину порушень режиму припинення вогню, зокрема більшість вибухів, зафіксовано в районах на північ і північний схід від н. п. Березівське (непідконтрольний урядові, 53 км на північний захід від Луганська).