Комітет ВР створить робочу групу з розслідування атаки окупантів на Донбасі

Члени Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вирішили створити робочу групу, яка має розслідувати обставини атаки позицій підрозділів Об’єднаних сил 18 лютого, яку здійснили збройні формування Росії.

Про це журналістам повідомив член Комітету з нацбезпеки, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після засідання комітету 21 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запросили генерала Наєва (заступник начальника Генштабу ЗСУ, - ред.). Він нам пояснив дуже багато додаткових деталей, але деякі військові питали більше деталей, там є оперативні відео, які мають закритий характер. І ми вирішили створити робочу групу. Ті люди, які хочуть увійти від комітету, які мають доступ до державної таємниці, можуть вже в рамках робочої групи ознайомитися зі всіма оперативними деталями, оперативними відео і отримати всю доступну інформацію", - розповів Арахамія.

Як зазначив політик, до складу робочої групи, очевидно, будуть входити народні депутати Михайло Забродський (член фракції "Європейська солідарність"), Ігор Герасименко ("Слуга народу") і Роман Костенко ("Голос"), які мають досвід бойових дій.

"Яким чином вони будуть працювати? Робимо запит на Генеральний штаб, домовляємося по часу, коли це може бути. Вони (члени робочої групи - ред.) їдуть до Генерального штабу, бо там є ті сервери, де зберігаються оперативні дані, відео безпосередньо з місця подій, і будуть аналізувати. А потім зроблять висновок щодо роботи робочої групи і буде доповідь на комітеті по висновках і результатах роботи цієї робочої групи", - зазначив Арахамія.

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За словами депутата, Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки вдруге збирався для розгляду питання ескалації на Донбасі через те, що після першого засідання комітету з цього питання 19 лютого не всі члени комітету залишися задоволеними доповіддю силовиків.

"Останнього разу ми запросили представника Генерального штабу для того, щоб він нам детально доповів про ту ситуацію, про обстріл, який відбувся 18 лютого. Тоді нас не задовольнили відповіді, тому що він орієнтувався на службовий рапорт. Там бракувало дуже багатьох деталей, і всі члени комітету прийняли рішення запросити людину, яка безпосередньо була на той час в тому районі для того, щоб доповісти вже зі всіма подробицями. Ми запросили генерала Наєва", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.