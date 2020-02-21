Комітет ВР у закритому режимі заслухав звіт Генштабу про ескалацію на Донбасі

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухав доповідь заступника начальника Генштабу ЗСУ Сергія Наєва щодо загострення ситуації на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил 18 лютого 2020 року.

Про це йдеться на інформаційному порталі Верховної Ради України.

"На засідання Комітету прибув заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Наєв Сергій Іванович, який надав інформацію народним депутатам України щодо загострення ситуації на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил 18 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Більш детальної інформації в повідомленні не було вказано.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, хутір Вільний.

Окупанти обстрілювали українських військових із забороненого Мінськими угодами озброєння: мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування.