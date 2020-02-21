ООН відправила шість вантажівок гумдопомоги на окупований Донбас
Укрінформ
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направила на тимчасово окуповану територію Донбасу 6 вантажівок гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 6 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для жителів Донецької та Луганської областей направлено шкільне приладдя загальною вагою понад 10 тонн.
Як повідомляв Укрінформ, 17 та 19 лютого Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 5 і 11 вантажівок із гуманітарною допомогою загальною вагою 300 тонн.