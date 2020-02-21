ООН відправила шість вантажівок гумдопомоги на окупований Донбас

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направила на тимчасово окуповану територію Донбасу 6 вантажівок гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 6 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для жителів Донецької та Луганської областей направлено шкільне приладдя загальною вагою понад 10 тонн.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 та 19 лютого Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 5 і 11 вантажівок із гуманітарною допомогою загальною вагою 300 тонн.