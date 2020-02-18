Червоний Хрест відправив 100 тонн гумдопомоги на окупований Донбас
Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 5 вантажівок гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
«Учора через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідували 5 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для мешканців Донецької та Луганської областей направлено продуктові набори загальною вагою 100 тонн.