Слідком РФ "шиє" іще дві справи українським військовим

Слідчий комітет Росії порушив ще дві кримінальні справ проти захисників України від російської агресії - нібито через «прицільні обстріли об'єктів цивільної інфраструктури».

Про це повідомляється на сайті відомства.

«Головним слідчим управлінням СК Росії порушено дві кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів і методів, заборонених міжнародним договором РФ)», - йдеться в повідомленні.

Як стверджує СКР 18 лютого 2020 року українські військові «здійснили масований артилерійський обстріл з великокаліберних знарядь по об'єктах цивільної інфраструктури в селищі Голубовське міста Кіровська (Луганська область)... в результаті було пошкоджено 13 будинків і домоволодінь». Також висуваються звинувачення, нібито, 15 лютого 2020 року українські військовослужбовці «здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї об'єктів цивільної інфраструктури... по вулиці Червона Зірка в селищі шахти Трудовська міста Донецька», в результаті чого дістали поранення двоє цивільних осіб.

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Слідком Росії регулярно звітує про порушення кримінальних справ проти українських військовослужбовців «за фактами обстрілів із важких озброєнь». Фактично ж справи проти українських військових порушено за відбиття російської агресії.

Як повідомляв Укрінформ 18 лютого близько 05:00 російські війська атакували українські опорні пункти на території Луганської області. Під час бою 1 український боєць загинув, четверо дістали поранення, ще двоє - бойові ураження.