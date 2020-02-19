В окупованій Керчі проти двох підлітків відкрили справу за "підготовку терактів"

Головне слідче управління Слідкому Росії в окупованому Криму прийняло до провадження кримінальну справу щодо двох підлітків, підозрюваних "у підготовці терактів у навчальних закладах Керчі".

Про це повідомляється на сайті СКР.

«Прийнято до провадження кримінальну справу, порушену слідчими органами УФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополю щодо двох жителів міста Керчі 2003 і 2004 років народження. Молоді люди підозрюються в приготуванні до терористичного акту групою осіб за попередньою змовою (ч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 205 КК РФ)», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, затримані раніше «підлітки розробили план збройних нападів на два навчальних заклади, розташовані в місті Керчі, попередньо вивчивши в Інтернеті інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і схеми будівель».

Також стверджується, що нібито «паралельно з цим молоді люди були адміністраторами так званих «груп смерті» в соцмережах, де користувачів схиляли до аналогічних злочинів».

Повідомляється, що співробітники ФСБ Росії в місцях проживання затриманих підлітків вилучили «саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, куплені ними через Інтернет, компоненти для їх виготовлення».

Як повідомлялося, ФСБ Росії 18 лютого заявила про затримання в окупованій Керчі двох підлітків "за підозрою в підготовці терактів у школах". Стверджується, що вони є послідовниками Владислава Рослякова, який відкрив стрілянину в коледжі в Керчі у 2018 році.