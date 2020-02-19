Окупанти накрили щільним вогнем сили ООС під Лебединським

Російсько-окупаційні війська у середу, 19 лютого, вели обстріли поблизу Лебединського та Луганського.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"Цієї доби о 01.05 поблизу Лебединського, що на Донецькому напрямку, розпочався ворожий обстріл, що тривав 40 хвилин. Окупанти з боку Саханки випустили 15 мін калібру 82 мм, а також вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначив речник.

За його інформацією, на Луганському напрямку з 9.10 до 9.35 6 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ неподалік Луганського. Також противник застосував тут автоматичний гранатомет.

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За словами речника, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Унаслідок бою один український військовий загинув, четверо поранені. У ворога один загиблий, п'ять - тяжко поранених.

Фото: ООС