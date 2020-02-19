Поранених у бою на Донбасі бійців лікуватимуть у Харкові

Поранених 18 лютого під час атаки російськими окупаційними військами позицій ЗСУ на Луганщині доправили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону у Харкові.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів представник Інформаційного агентства Міністерства оборони України (Харків) майор Віталій Саранцев.

"Чотирьох постраждалих під час вчорашнього бою на ділянці від селища Золоте до селища Жолобок на Луганщині спочатку доставили до військового шпиталю у місті Сєвєродонецьк, а потім, увечері того ж дня, разом з іншими бійцями з бойовими травмами та соматичними захворюваннями на "вертушці" доставили до шпиталю у Харкові", - зазначив Саранцев.

За його словами, усі доставлені отримують необхідну медичну допомогу, загрози життю немає.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого близько 05:00 російські війська атакували українські опорні пункти на території Луганської області. Під час бою 1 український боєць загинув, четверо отримали поранення, ще двоє — бойові ураження.