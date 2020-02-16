У зоні ООС перекрили "тютюнові" схеми на 20 мільйонів

Працівники силових структур, залучених до операції Об’єднаних сил, викрили масштабні схеми ввезення тютюнових виробів з непідконтрольних районів.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"15 лютого 2020 року в рамках реалізації спільних оперативних заходів представників сектору безпеки й оборони зі складу ООС та інших правоохоронних органів стало викриття схем протиправного ввезення з непідконтрольної території на територію України контрафактної продукції (тютюнових виробів) на загальну суму понад 20 млн гривень", - ідеться в повідомленні.

Усі обставини протиправної діяльності та коло причетних до неї осіб зараз з'ясовуються.

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Як зазначається, за наказом командувача ООС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка у районі проведення операції Об'єднаних сил постійно здійснюються заходи для запобігання незаконному перевезенню через лінію розмежування товарно-матеріальних цінностей з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зокрема, 20 січня працівники силових структур, залучених до операції Об’єднаних сил, вилучили з незаконного обігу 20,5 тис. пачок сигарет, орієнтовною вартістю 1,1 млн грн.

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12 лютого поблизу Костянтинівки Донецької області в результаті оперативних заходів було вилучено дві партії контрафактних сигарет, орієнтовною вартістю понад 0,5 млн грн.

"Командування ООС і надалі вживатиме необхідних заходів щодо забезпечення законності та правопорядку в районі проведення операції", - наголошується в повідомленні.