У контрабандиста сигарет на кордоні з Угорщиною вилучили Range Rover

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили нашпигований нелегальним тютюном позашляховик.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Автомобілем 2014 року випуску їхав в Угорщину 40-річний українець. Під час перевірки транспортного засобу в пункті пропуску "Вилок" оглядова група знайшла 1660 пачок сигарет, які були заховані під обшивкою в багажному відсіку авто", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, співробітники митниці вилучили не тільки сигарети, а й засіб їх незаконного переміщення - автомобіль Range Rover.