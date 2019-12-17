Контрабанду підакцизних товарів криміналізують наступного року - Нефьодов
Про це під час ефіру "Свободи слова" на ICTV сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми вже розробили та зараз вже обговорюємо в Кабінеті міністрів законопроєкт щодо криміналізації підакцизної контрабанди",- сказав Нефьодов.
Він пояснив, що Уряд почав саме з підакцизної контрабанди, бо саме тут досить великі втрати для бюджету та значні ризики для суспільства.
"І мені вкрай не хотілось би нереформованій правоохоронній системі та митним органам давати в руку дубинку, якою вони можуть, можливо, без особливого розбору бити направо і наліво. Тому криміналізація підакцизної контрабанди - це плани на наступний рік",- зауважив Нефьодов.
Нагадаємо: 8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України.