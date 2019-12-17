Контрабанду підакцизних товарів криміналізують наступного року - Нефьодов

В Кабінеті міністрів обговорюють законопроєкт щодо криміналізації підакцизної контрабанди.

Про це під час ефіру "Свободи слова" на ICTV сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вже розробили та зараз вже обговорюємо в Кабінеті міністрів законопроєкт щодо криміналізації підакцизної контрабанди",- сказав Нефьодов.

Він пояснив, що Уряд почав саме з підакцизної контрабанди, бо саме тут досить великі втрати для бюджету та значні ризики для суспільства.

"І мені вкрай не хотілось би нереформованій правоохоронній системі та митним органам давати в руку дубинку, якою вони можуть, можливо, без особливого розбору бити направо і наліво. Тому криміналізація підакцизної контрабанди - це плани на наступний рік",- зауважив Нефьодов.

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