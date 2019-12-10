Під час перезапуску на Новій митниці звільнили 80% керівників

Під час перезапуску на Новій митниці звільнили 80% керівників

Укрінформ
В центральному апараті Нової митниці було змінено близько 80% всього керівного складу.

Про це під час презентації Нової митниці сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В центральному апараті ми змінили близько 80% всього керівного складу. Це не тільки заступники та директори департаментів, але і більшість керівників середньої і нижньої ланки", - сказав Нефьодов.

Він наголосив, що у ході реформи Нової митниці також було оновлено близько 40% керівників митних постів.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. Нова митниця — це фактично запущений з нуля новий орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові і зрозумілі правила гри для всіх, швидкий та зручний сервіс, нова кадрова політика. Усі регіональні підрозділи Нової митниці були зареєстровані станом на 15 листопада 2019 року.

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