На Нову митницю спрямують 480 мільйонів: куди вони підуть

Для належної роботи Нової митниці та налагодження її інфраструктури буде спрямовано близько 480 млн грн, які підуть на реконструкцію та добудову пунктів пропуску, на введення в експлуатацію сканерів та закупку вагових комплексів.

Про це журналістам під час презентації Нової митниці сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо в межах старого бюджету, який існує. У новий бюджет закладено на інфраструктуру близько 480 млн грн. Це кошти, які будуть витрачені на реконструкцію і добудову 12 пунктів пропуску, на введення в експлуатацію сканерів, на закупки вагових комплексів", - сказав Нефьодов.

Як повідомлялось, до кінця 2020 року 12 пріоритетних пунктів пропуску за планом мають бути вже завершеними, 2 пункти до кінця 2021 року і ще 2 - до кінця 2022 року.

Крім цього, заплановано додаткове укомплектування трьох пунктів скануючими системами: це пункти «Бачівськ», «Гоптівка», «Нові Яриловичі».

8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України.