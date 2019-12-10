Гончарук закликав Нефьодова жорстко приймати кадрові рішення

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав голову Державної митної служби Максима Нефьодова жорстко звільняти всіх корупціонерів, оскільки нова митниця повинна працювати принципово по-іншому.

Про це сказав Гончарук під час презентації нової митниці за участю Нефьодова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нова митниця повинна працювати принципово інакше. Я хочу попередити абсолютно всіх корупціонерів, людей, які не зрозуміли, що ситуація змінюється, - пишіть заяви, йдіть самі, якщо вас ще не вигнали. Хоча я знаю, що Максим Євгенович (Нефьодов - ред.) , більше 500 керівників різних рівнів уже звільнив", - сказав Гончарук.

Він також закликав Нефьодова жорстко приймати кадрові рішення: "Якщо людина не готова працювати за новими правилами - одразу в історію, в новому органі корупціонерів і людей, які толерують корупцію, не повинно бути".

Гончарук наголосив, що створення нової митниці є важливим підсиленням у боротьбі з корупцією в Україні.

"На нашому фронті з'явився ще один сильний гравець проти корупції і контрабанди", - сказав він.

Як повідомлялося, 8 грудня в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України.