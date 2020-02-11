Баканов закликає розробити механізми боротьби з контрабандою тютюну

Голова СБУ Іван Баканов закликав керівників правоохоронних органів, податкової та митної служб запровадити спільні механізми боротьби з контрабандою та нелегальним ринком тютюнових виробів.

Про це очільник СБУ заявив під час координаційної наради з проблемних питань тютюнового ринку України, яка відбулася за ініціативи СБУ.

"За свідченням експертів, обсяг нелегального ринку тютюну становить приблизно 7% від загального. Торік бюджет недоотримав 5 мільярдів гривень через несплачені податки. За цією цифрою стоять нереалізовані можливості для громадян", ‒ зазначив Баканов.

За його словами, досвід СБУ свідчить, що можна протистояти проявам нелегального ринку.

Учасники наради також обговорили проблему несплати ПДВ та роздрібного 5% акцизу з продажу тютюнових виробів, який майже на 50% знаходиться в тіні.

Голова СБУ закликав вдосконалити законодавство та посилити контроль у сфері роздрібної та оптової торгівлі тютюновими виробами, щоб унеможливити подальше ухиляння від сплати податків та нелегальний експорт цигарок.

У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Паноіотіді, голова Державної податкової служби Сергій Верланов, заступник голови Державної митної служби Роберт Зелді, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, генеральний директор асоціації "Укртютюн" та представники бізнес-середовища.

Фото: СБУ