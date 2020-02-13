Загороднюк пояснив, чому Україна не квапиться купувати Patriot

Україна зацікавлена у закупівлі американських систем протиповітряного захисту "Patriot", але на цьому етапі розглядає це лише як перспективне питання.

Про це у четвер у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми не проводимо переговори щодо "Patriot", хоча у нас є теоретична можливість розпочати такий діалог. Наразі у нас є дещо інші пріоритети. У нас обмежений ресурс, ми вирішили, що у цьому році ми його сплануємо іншим чином. Хоча стратегічно нам, звичайно, це було б цікаво. Ми порушували це питання як принципову можливість, але це поки й все", - сказав міністр, відповідаючи на запитання Укрінформу, яким чином Україна буде відповідати на ракетні та ядерні загрози з боку Росії й чи розглядає у практичній площині можливість закупівлі іноземних зразків техніки, таких як система "Patriot".

Загороднюк зауважив, що переговорний процес навколо цього питання є надзвичайно складним і може тривати роками. Наразі політика спрямована на зближення позицій зі Сполученими Штатами в форматах переговорів, і коли вони будуть достатньо близькими, українська сторона зможе порушити таке питання щодо "Patriot", сказав він.

При цьому Загороднюк наголосив на тому, що військове відомство і Збройні сили активно працюють над розробкою власних спроможностей у сферах повітряної та протиракетної оборони.

Читайте також: Міністри оборони України та Канади визначили пріоритети двостороннього співробітництва

"Щодо наших власних можливостей. Ми їх опрацьовуємо. Через деякий час буде оприлюднена стратегія щодо розвитку протиповітряної оборони. Тоді ми зможемо коментувати, наразі це питання в роботі. Є робоча група в Збройних силах, яка постійно працює, щоб дати відповідь, як має виглядати наша ППО, яким чином вона буде забезпечена. Тож рішення буде скоро", - додав керівник військового відомства України.