Загороднюк пояснив, чому Україна не квапиться купувати Patriot
Про це у четвер у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Зараз ми не проводимо переговори щодо "Patriot", хоча у нас є теоретична можливість розпочати такий діалог. Наразі у нас є дещо інші пріоритети. У нас обмежений ресурс, ми вирішили, що у цьому році ми його сплануємо іншим чином. Хоча стратегічно нам, звичайно, це було б цікаво. Ми порушували це питання як принципову можливість, але це поки й все", - сказав міністр, відповідаючи на запитання Укрінформу, яким чином Україна буде відповідати на ракетні та ядерні загрози з боку Росії й чи розглядає у практичній площині можливість закупівлі іноземних зразків техніки, таких як система "Patriot".
Загороднюк зауважив, що переговорний процес навколо цього питання є надзвичайно складним і може тривати роками. Наразі політика спрямована на зближення позицій зі Сполученими Штатами в форматах переговорів, і коли вони будуть достатньо близькими, українська сторона зможе порушити таке питання щодо "Patriot", сказав він.
При цьому Загороднюк наголосив на тому, що військове відомство і Збройні сили активно працюють над розробкою власних спроможностей у сферах повітряної та протиракетної оборони.
"Щодо наших власних можливостей. Ми їх опрацьовуємо. Через деякий час буде оприлюднена стратегія щодо розвитку протиповітряної оборони. Тоді ми зможемо коментувати, наразі це питання в роботі. Є робоча група в Збройних силах, яка постійно працює, щоб дати відповідь, як має виглядати наша ППО, яким чином вона буде забезпечена. Тож рішення буде скоро", - додав керівник військового відомства України.