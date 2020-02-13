Міністри оборони України та Канади визначили пріоритети двостороннього співробітництва

Міністр оборони України Андрій Загороднюк обговорив з міністром національної оборони Канади Харджитом Сінгхом Сейджжаном підсумки та наступні напрями двостороннього оборонного співробітництва.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

"Андрій Загороднюк та Харджит Сінгх Сейджжан обговорили поточний стан двостороннього оборонного співробітництва. Йшлося про те, що протягом 2015-2020 років... на базі чотирьох навчальних центрів на території України було підготовлено понад 6700 українських військовослужбовців. Наразі в Україні перебувають 150 канадських інструкторів", - зазначається в повідомленні.

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Як повідомляється, у військових навчальних закладах Канади успішно завершили навчання понад 800 військовослужбовців та працівників ЗСУ. Сьогодні навчання у Канаді проходять 6 представників ЗСУ.

Як відомо, міністр оборони України Андрій Загороднюк наразі знаходиться в Брюсселі у штаб-квартирі НАТО.

Фото: МОУ