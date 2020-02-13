Загороднюк закликає НАТО розглянути заявку України до Програми розширених можливостей

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна відповідає критеріям для приєднання до програми Партнерства розширених можливостей НАТО та закликав Альянс розглянути заявку України на участь у цій програмі.

Про це він сказав під час робочого сніданку на запрошення міністра національної оборони Канади за участю генсекретаря НАТО (29+1) у Брюсселі, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Наші партери по НАТО знають, що приєднання до програми Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) є абсолютним пріоритетом для України. Україна зробила значний прогрес у впровадженні стандартів Альянсу і вже відповідає військовим критеріям для приєднання до Програми. Ми готові і наразі є чудове вікно можливостей", - цитує Загороднюка пресслужба.

Він також акцентував увагу на тому, що приєднання України до партнерства розширених можливостей НАТО є ключовим елементом у посиленні європейської безпеки та поглибленні співробітництва й партнерства. Крім того, Загороднюк наголосив, що Україні є що запропонувати Альянсу. Серед напрямків міністр виокремив продовження участі українських військових в операціях під егідою НАТО, обмін досвідом, отриманим під час протистояння російській агресії на сході України, включаючи гібридну складову, обмін розвідданими, а також забезпечення безпеки в акваторії Чорного моря.

Очільник оборонного відомства закликав партнерів розглянути заявку України на участь у програмі та підтримати це рішення.

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Як повідомлялося, Україна у січні 2010 року звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба пояснював, що в рамках такого партнерства Україна може отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються за лінією НАТО-Україна. Крім того, ця програма передбачає розширене співробітництво у сфері розвідки та надання можливості представникам країн-партнерів отримувати посади у штаб-квартирі або в структурах НАТО.

За словами Кулеби, програма розширених можливостей не є заміною Плану дій щодо членства у НАТО (ПДЧ), якого прагне Україна.

Фото: МОУ