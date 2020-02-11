Президент нагородив орденами й медалями 44 військових

Президент України Володимир Зеленський відзначив 44 військовослужбовців державними нагородами, 22 із них - посмертно.

Відповідний указ №50/2020 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається у документі, нагороди присвоєно “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”.

Президент нагородив орденом «За мужність» III ступеня 22 військовослужбовців, усіх - посмертно.

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Крім того, глава держави відзначив 22 захисників медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».