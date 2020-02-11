Президент нагородив орденами й медалями 44 військових
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський відзначив 44 військовослужбовців державними нагородами, 22 із них - посмертно.
Відповідний указ №50/2020 опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається у документі, нагороди присвоєно “за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”.
Президент нагородив орденом «За мужність» III ступеня 22 військовослужбовців, усіх - посмертно.
Крім того, глава держави відзначив 22 захисників медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».