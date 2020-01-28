Зеленський присвоїв звання Герой України викладачці і рятувальнику за дії на пожежі

Президент Володимир Зеленський видав указ про присвоєння звання Герой України (посмертно) викладачці одеського коледжу Ганні Бортюк і рятувальнику облуправління ДСНС в Одеській області Сергію Шатохіну за проявлену мужність при рятуванні людей на пожежі 4 грудня 2019 року.

Відповідний указ №20/2020 опублікований на сайті глави держави.

"За героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей під час пожежі, присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно) викладачеві вищої математики та інформаційних дисциплін державного вищого навчального закладу “Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу” Ганні Леонідівні Бортюк та командиру відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщику служби цивільного захисту Сергію Миколайовичу Шатохіну", - йдеться у документі.

Сергій Шатохін / Фото: ГСЧС

Як повідомлялося, під час пожежі викладач Бортюк двічі виводила студентів із палаючої будівлі. Загинула внаслідок отруєння продуктами горіння, коли повернулася до будівлі втретє. А командир відділення ДСНС Шатохін загинув при спробі врятувати студентку, яка стрибнула з вікна будівлі – загинули обоє.

Анна Бортюк з чоловіком і дочкою / Фото: ivasi.news

Пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася 4 грудня вранці. Загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню.