Розведення військ на Донбасі має виключно гуманітарне значення – Загороднюк

Розведення військ на лінії розмежування на Донбасі не зупинить війну, однак воно має велике гуманітарне значення, тому Україна погоджується на розведення у наступних трьох ділянках.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Перші три точки розведення, які були, вони були підписані як додаток до протоколів з Мінських угод і наша країна пішла на це для того, щоб виконати Мінські угоди, щоб дійти до наступних шляхів можливого мирного врегулювання конфлікту. Крім того, розведення в таких точках, як Золоте та особливо в Станиці Луганській, мали гуманітарний сенс. Там іде активне сполучення…З гуманітарної точки зору це для нас вигідно, як для країни, це стратегічно повністю відповідає нашим задачам", - зазначив Загороднюк.

Водночас, за його словами, окремі точки розведення військ на Донбасі війну не зупинять, її може зупинити тільки політичне бажання країни-агресора Російської Федерації виконати Мінські угоди та піти з території України. Міністр оборони відзначив, що наразі вирішується питання наступних ділянок розведення, які також матимуть гуманітарне значення.

"Гуманітарна складова входить в наші стратегічні інтереси й тому ми погодились під час Паризького саміту в нормандському форматі розглянути ще три точки саме з гуманітарною складовою. Це для нас не проблема і ми готові на це. Наразі ці точки ще не узгоджені, тому які вони будуть ми ще точно сказати не можемо, але процес цей триває", - заявив Загороднюк, додавши, що нові ділянки будуть озвучені відразу після їх погодження на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

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Як повідомляв Укрінформ, розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада 2019 року.

Раніше, 29 жовтня 2019 року, розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

26 червня 2019 року українські військові відійшли з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

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Щоразу процес відведення тривав загалом протягом трьох днів. Після цього відбувався пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки.