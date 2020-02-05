Україна нагадала в ОБСЄ, що не виробляє і не використовує протипіхотні міни

Україна не виробляє та не використовує протипіхотні міни. Усі ж успадковані з радянських часів міни зберігаються під національним та міжнародним контролем, і наразі Україна вже знищила всі протипіхотні міни типу ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6.

Про це поінформував заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у середу, 5 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У відповідь на питання, які порушили під час попереднього засідання Форуму делегацією держави-учасниці, яка не є учасницею Конвенції про заборону протипіхотних мін, і яка вірить у корисний характер використання протипіхотних мін - Російської Федерації – дозвольте мені окреслити наступне. Наша презентація під час попереднього засідання Форуму мала на меті проілюструвати протипіхотні міни російського походження в зоні конфлікту. Україна, як сторона Конвенції про заборону протипіхотних мін, не виробляє, не передає та не використовує протипіхотні міни", - заявив він.

Дипломат підкреслив, що Україна з часу проголошення Незалежності у 1991 році не виробляла протипіхотних мін.

"Усі протипіхотні міни в Україні успадковані з радянських часів, і ми сповнені рішучості їх знищити відповідно до наших зобов'язань. Ці протипіхотні міни зберігаються під суворим національним та міжнародним контролем. На даний момент Україна вже знищила всі міни типу ПМН, ПОМ-2, ПОМЗ, ПМД-6", - заявив Лоссовський.

Він також нагадав, що у презентації української делегації на минулому засіданні було наведено приклад використання протипіхотної міни направленої дії МОН-50, яка була виявлена 21 березня 2016 р. в районі м.Попасна в Луганській області. Згідно з маркуванням на міні, вона була вироблена у 2003 році на заводі "Полімер" у м.Чапаєвськ Самарської області РФ.

Дипломат підкреслив, що російські збройні формування на Сході України активно використовують в якості мін-пасток МОН-50 та ОЗМ-72 – усі ці протипіхотні міни на Донбасі мають російське походження.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація при ОБСЄ 29 січня поінформувала місії країн-учасниць про використання російськими збройними формуваннями на Донбасі заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін.