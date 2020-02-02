Трамп дозволив військовим використовувати "розумні" протипіхотні міни

Адміністрація президента Трампа зняла заборону на використання протипіхотних мін в американській армії, запроваджену Бараком Обамою у 2014 році.

Про це повідомляє DW з посиланням на інформацію Пентагону і Білого дому.

«Президент США Дональд Трамп зняв заборону на використання протипіхотних мін, введену його попередником Бараком Обамою... При цьому тепер дозволяється використовувати лише сучасні протипіхотні міни, які оснащені механізмом самознешкодження і можуть бути деактивовані на відстані. Протипіхотні міни, що не мають цих функцій, досі заборонені», - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють у Білому домі, таке рішення сприятиме тому, що американські солдати не опиняться в невигідному становищі у разі конфлікту з противниками США. При цьому підкреслюється, що воно прийняте в рамках запланованих Трампом заходів, спрямованих на те, щоб зробити армію більш гнучкою і дієздатною.

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Тим часом, зазначає DW, Міжнародна організація інвалідів (Handicap International) різко розкритикувала це рішення, назвавши його "історичним ударом по безпеці мирного населення".