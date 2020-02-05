Колишній бойовик розповів про дідівщину і мародерство у військах "ДНР"

У «збройних силах» терористичної організації «ДНР» практикуються дідівщина, жорстокі покарання за проступки, а також мародерство.

Про це розповів колишній бойовик розвідувального батальйону «ДНР» «Спарта», якого Службі безпеки України вдалося вивести на підконтрольну Україні територію в рамках програми «На тебе чекають вдома», повідомляє «Інформаційний опір».

Як зазначається в публікації, розвідувальний батальйон «Спарта», який входить до складу «збройних сил» «ДНР», - окреме збройне формування, створене в серпні 2014 року, брав участь у боях під Слов'янськом і за Донецький аеропорт. Одного з терористів цього формування СБУ вдалося вивести на підконтрольну територію в рамках програми «На тебе чекають вдома».

Як повідомляє видання, «N» (умовне ім'я бойовика) розповів, що в Донецьк він потрапив у серпні 2016 року добровільно. Приїхав зі Слов'янська в гості до друзів, частина яких вже воювала в таких підрозділах, як «Спарта», «Сомалі», «Сотка». Один з них влаштував «N» в «Спарту», ​​оскільки сам проходив там службу з 2014 року і добре всіх знав. У зв'язку з фінансовими проблемами «N» погодився.

Бойовий шлях «N» почався зі знайомства з «Боцманом», який у «Спарті» відповідав за новобранців. З документів «N» сказали надати копію паспорта та аналізи на ВІЛ, СНІД, гепатит, довідку від нарколога і психіатра. За два тижні пакет документів був у «N» на руках. «Боцман» ввів «N» в курс справи і пообіцяв оклад в 16 тис. російських рублів і можливість залишати військову частину за потреби.

За словами «N», спочатку служба не була важкою, бойових завдань практично не було. Потім почалися бойові завдання у районі Донецького аеропорту. Служив «N» на рядових посадах. Неодноразово працював у складі розвідгруп, на ураження.

Основна частина бойовиків у «Спарті» - з РФ, у яких в Росії життя не склалося. Хтось втікає від аліментів, у когось кримінальна відповідальність - всі переховуються в «Спарті». «N» розповів, що новобранців залучають різними методами. Від банальних оголошень у соціальних мережах до цинічного переманювання з інших частин. Як говорить «N», мало хто зараз хоче йти в «Спарту» з безлічі причин: від дідівщини до прострелених кінцівок у вигляді покарання за проступки. За словами «N», таких випадків багато. Деякі з них розслідувалися «МДБ» і «генпрокуратурою».

«N» наводить як приклад випадок, коли в підвалах «Спарти» розстріляли двох українських військовополонених, які загубилися в тумані. Причому вони здалися без спротиву, а їх розстріляли під час допиту і приховали це. Серед військовослужбовців «Спарти», крім іншого, популярним є мародерство.

«N» зазначає, що бійці «Спарти» систематично отримували гуманітарну допомогу, в тому числі і озброєння. Інструктування проводили російські військові з Ростова.

Колишній бойовик «N» додав, що влітку за вказівкою росіян бійці знищували на передовій камери ОБСЄ, обстрілювали українські позиції, порушуючи перемир'я, примусово оформляли паспорти «ДНР» і РФ.

«N» також поділився, що на підконтрольну Україні територію він потрапив завдяки програмі «На тебе чекають вдома». Через велику розчарованість всім, що відбувається в «ДНР», вирішив повернутися в Україну і почати нове життя. «N» уточнив, що процес виведення на підконтрольну територію минув тихо і спокійно, приймаюча сторона виявила розуміння і миролюбність.

Як повідомлялося, в серпні 2015 року СБУ ініціювала програму «На тебе чекають вдома», яка повертає бойовиків ОРДЛО до мирного життя і дає їм амністію.

Кореспондентові Укрінформу уточнили в СБУ, що станом на початок 2020 року програмою скористалися близько 400 осіб.