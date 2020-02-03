СБУ затримала ексбойовика з банди “Тайфун”

Контррозвідники СБУ затримали в зоні ООС колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”, який шість років перебував у загальнодержавному розшуку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Слов’янська добровільно вступив до так званої “слов’янської бригади народної міліції ДНР”. Там він перебував на “посаді” заступника командира одного із взводів терористів. Відомо, що у складі бандформування “Тайфун” бойовик протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, зловмисник брав активну участь у бойових діях під Шахтарськом, Опитним, Спартаком і Новоазовськом Донецької області. У 2016 році бойовик залишив лави терористів і виїхав до РФ на заробітки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті спецоперації СБУ зловмисника було затримано на митному пункті пропуску “Мілове” відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

Нині затриманий надає свідчення щодо своєї участі у складі терористичної організації, поінформували в СБУ.