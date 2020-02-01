СБУ затримала прикордонника-дезертира, який п'ять років переховувався у Росії

СБУ затримала на пропозиції хабаря посадовцю Управління Державної міграційної служби Житомирщини експрацівницю МВС та колишнього контрактника Держприкордонслужби, який перебував у розшуку за дезертирство.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, у березні 2015 року військовослужбовець Житомирського прикордонного загону зрадив присязі – після відпустки не повернувся до місця проходження служби та виїхав до РФ, де переховувався від слідства. “Для нелегального повернення в Україну дезертира через використання підроблених документів його жінка – колишня працівниця міліції, запропонувала гроші головному спеціалісту регіонального управління ДМС. За триста американських доларів посадовець мав сприяти подружжю в оформленні для зрадника фіктивного паспорту громадянина України та індивідуального податкового номера з новими установчими даними”, - повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, для отримання фальшивих документів дезертир нелегально перетнув держкордон з РФ та прибув на територію України.

Правоохоронці затримали зловмисницю та її чоловіка у відділенні Державної міграційної служби Житомирщини, куди вони прийшли для одержання обіцяних «документів».

У межах кримінального провадження за ч. 4. ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Фото: СБУ