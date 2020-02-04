Чотирьом бойовикам “ДНР” повідомили про підозру за проведення “парадів полонених”

Прокурори повідомили про підозру чотирьом громадянам України за фактами участі у незаконних збройних формуваннях «ДНР» та жорстокого поводження з військовополоненими під час проведення так званого «параду полонених» у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили чотирьом громадянам України про підозру за фактами участі у незаконних збройних формуваннях «ДНР» та жорстокого поводження з військовополоненими (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України). За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого «параду полонених» в окупованому Донецьку 24 серпня 2014 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 50 військовополонених вишикували у похідну колону та у супроводі озброєних гвинтівками осіб змусили рухались по центральній вулиці окупованого Донецька. При цьому, під час руху колони військовополонені зазнавали образ, ударів та побоїв, чим принижувалась їхня честь і гідність.

У Офісі генпрокурора наголосили, що проведення подібних заходів порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка визначає гуманне поводження з ними, гарантує їх захист, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.