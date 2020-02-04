Чотирьом бойовикам “ДНР” повідомили про підозру за проведення “парадів полонених”

Чотирьом бойовикам “ДНР” повідомили про підозру за проведення “парадів полонених”

Укрінформ
Прокурори повідомили про підозру чотирьом громадянам України за фактами участі у незаконних збройних формуваннях «ДНР» та жорстокого поводження з військовополоненими під час проведення так званого «параду полонених» у 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили чотирьом громадянам України про підозру за фактами участі у незаконних збройних формуваннях «ДНР» та жорстокого поводження з військовополоненими (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 КК України). За версією слідства, вони брали участь у проведенні так званого «параду полонених» в окупованому Донецьку 24 серпня 2014 року», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що 50 військовополонених вишикували у похідну колону та у супроводі озброєних гвинтівками осіб змусили рухались по центральній вулиці окупованого Донецька. При цьому, під час руху колони військовополонені зазнавали образ, ударів та побоїв, чим принижувалась їхня честь і гідність.

У Офісі генпрокурора наголосили, що проведення подібних заходів порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, яка визначає гуманне поводження з ними, гарантує їх захист, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

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