Обмін полоненими: Зеленський каже, що найближчим часом стануть відомі дати і списки

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку великого списку полонених на обмін з ОРДЛО і висловив сподівання, що найближчим часом стануть відомі дати першого етапу обміну за цим списком.

Про це він заявив під час спільної з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз дійсно у нас продовжується обмін (робота на обміном - ред.), обмін у двох напрямках. Це обмін і розмова у форматі Тристоронньої контактної групи у Мінську, це обмін нашими полоненими, які знаходяться за гратами чи в підвалах на тимчасово окупованій території. Там готується список, список дуже великий", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська сторона вже передала список українців, яких незаконно утримують в ОРДЛО, далі цей список має бути узгоджений у Мінську.

"Я думаю, що найближчим часом будуть дати першої частини (обміну з ОРДЛО - ред.) наших полонених. Першої, бо там дійсно дуже багато людей", - сказав Президент.

Водночас він зауважив, що другим напрямком роботи щодо обміну є питання звільнення українців, які перебувають в ув'язненні в анексованому Криму та на території Росії

"Другий трек - це розмова з російською стороною щодо обміну наших полонених, які знаходяться в Криму чи на території Російської Федерації. Там теж почалася робота. Я впевнений, що найближчим часом будуть дати і суспільство побачить списки", - підкреслив глава держави. При цьому Зеленський запевнив, що у списку для звільнення полонених, які знаходяться на території РФ, більшість - кримські татари.

Як повідомлялося, за даними СБУ, проросійські бойовики незаконно утримують в полоні на окупованому Донбасі 245 людей.

У Росії за гратами залишаються близько 100 українських політв’язнів, в окупованому Криму - понад 80.

Між Україною і Росією 7 вересня 2019 року відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Також 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб.