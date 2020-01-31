Штаб ООС порахував втрати окупантів за січень - 27 вбитих, 56 поранених

За січень поточного року незворотні втрати російсько-окупаційних військ становили 27 осіб.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“За даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб, пораненими та травмованими – 56 осіб, озброєння та військової техніки – 5 одиниць (2 автомобілі "Урал", 2 БПЛА та один міномет)”, - йдеться у повідомленні.

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В штабі запевнили, що Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.